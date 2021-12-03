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Ovacık'ta operasyon: Bir asker şehit oldu

Tunceli Ovacık kırsalında terörstlerle girilen çatışmada 1 jandarma personeli şehit oldu, 3 terörist öldürüldü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'nda, Tunceli Ovacık kırsalında bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda biri teslim, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonun devam ettiğini kaydetti.

Soylu, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman jandarmamız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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