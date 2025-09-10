OVP’de haftada 4 gün mesai sinyali: 2026 yılı için pilot uygulama yolda!

Türkiye’de çalışma hayatında köklü bir değişikliğe gidilmesinin sinyali verildi. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan düzenlemeye göre, iş-yaşam uyumunun sağlanması ve çalışan verimliliğinin artırılması amacıyla “çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama” yapılacak.

2026’da pilot uygulama başlayabilir

Hürriyeti'in haberine göre programda yer alan bu ifade, haftada dört gün çalışma modelinin altyapısı olarak değerlendiriliyor.

Uygulamanın, 2026 yılında belli kurum ve kuruluşlarda pilot olarak başlatılması, başarılı olması halinde ise kamu ve özel sektöre yaygınlaştırılması planlanıyor.

Dünya örnekleri: Verimlilik artıyor

Haftada dört gün mesai modeli, Avrupa ve Asya’da farklı ülkelerde test ediliyor.

* Polonya: 1 Temmuz 2025’te pilot uygulama başladı, haftada dört gün 32 saat veya beş gün 35 saat çalışma seçenekleri sunuluyor.

* İzlanda, Belçika, İspanya, Japonya: Çeşitli sektörlerde kısa çalışma haftası deneniyor.

* Almanya: 45 şirket 2024’te dört gün mesaiyi uyguladı.

* İngiltere: Şubat 2023’te yapılan araştırmada, çalışan memnuniyetinin arttığı ve verimlilikte düşüş yaşanmadığı tespit edildi.

"Komşu" sırada

Yunanistan’da da Çalışma Bakanlığı, haftada dört gün 10’ar saatlik çalışma düzeninin önünü açan tasarı hazırladı. 88 maddelik tasarı kamuoyuna açıldı ve kabul edilirse ülkede dört günlük mesai başlayacak.

Neden tercih ediliyor?

Dört gün mesainin en önemli avantajı, çalışanların iş-yaşam dengesini kurması ve işine daha motive dönmesi olarak görülüyor.

Ayrıca ulaşımda trafik yükünü azaltması, aile ve hobilere daha fazla zaman bırakması da öne çıkan etkiler arasında. Özellikle Y ve Z kuşağı çalışanların bu modele daha sıcak baktığı belirtiliyor.

Ancak maaş düzenlemeleri konusunda dünyada farklı uygulamalar bulunuyor. Türkiye’de pilot uygulama ile bu konuda da net bir modelin ortaya çıkması bekleniyor.