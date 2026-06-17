Sosyal medya ilk kez geleneksel haber kaynaklarını geride bıraktı

Oxford Üniversitesi tarafından yayımlanan güncel dijital haber raporu, küresel ölçekte sosyal medyanın geleneksel haber kaynaklarını ilk kez geride bıraktığını ortaya koydu. Toplam 48 ülkede 100 bin haber tüketicisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, medya tüketiminin tarihi bir eşiği geride bıraktığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 54'ü haber almak için haftada en az bir kez sosyal medya platformlarını kullandığını belirtirken, televizyon, radyo veya gazete web siteleri gibi geleneksel mecraları tercih edenlerin oranı yüzde 51 seviyesinde kaldı.

Araştırma sonuçları, sosyal medyanın tüm yaş gruplarında ve pazarlarda birincil haber kaynağı haline geldiğini doğruluyor. Küresel ölçekte katılımcıların yüzde 30'u sosyal medya ve video ağlarını ana haber kaynağı olarak tanımlıyor. Sektör temsilcileri, bu oranın 2020 yılında yüzde 22 seviyesinde seyrettiğini kaydediyor. Özellikle 18-24 yaş grubundaki tüketiciler arasında sosyal medyayı ana kaynak olarak görenlerin oranı yüzde 52'ye kadar yükseliyor. Küresel piyasalar, Oxford imzalı dijital haber raporu çıktılarını yakından inceliyor.

Geleneksel medya kanalları güç kaybediyor

Rapora göre televizyon haberleri ve geleneksel haber uygulamaları 2020 yılından bu yana sırasıyla 13 ve 12 puanlık düşüş kaydetti. Sosyal medya kullanımı ise incelenen 48 pazarın 22'sinde büyüme gösterdi. Sektör analistlerinin incelediği dijital haber raporu, söz konusu değişimi ani bir kırılmadan ziyade kademeli bir kayma olarak nitelendiriyor. Tüketiciler, sosyal medyanın haber takibi için daha uygun bir zemin sunduğunu veya eskisinden daha az televizyon izlediklerini ifade ediyor.

Birleşik Krallık, Almanya, İsveç, Finlandiya ve Avusturya gibi ülkelerde ise geleneksel yayıncılar liderliğini korumaya devam ediyor. Kamuoyunun köklü medya kurumlarına duyduğu güven, bu pazarlarda sosyal medyanın öne geçmesini engelliyor. Bahse konu dijital haber raporu, Avrupa genelindeki kurumsal güven endeksini de gözler önüne seriyor. Yine de ana akım medya kuruluşları, dijital ekosistemde görünürlük kazanmak adına yoğun bir rekabet yürütüyor.

Dijital haber raporu çatışma takibindeki eğilimleri gösteriyor

Ortadoğu'daki gerilimler ve bölgesel çatışmalar, genç nüfusun bilgi alma kanallarını doğrudan etkiliyor. 35 yaş altındaki katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı, İran'daki savaşa dair gelişmeleri takip etmek için sosyal medyanın en iyi yol olduğunu düşünüyor. Buna karşın 35 yaş üstü nüfus, sıcak gelişmeleri izlemek için televizyon kanallarını veya yerleşik haber sitelerini öncelikli olarak seçiyor. Paylaşılan dijital haber raporu detayları, jenerasyonlar arasındaki makasın açıldığını gösteriyor. Kurumlar, hazırlanan dijital haber raporu bulgularının stratejik planlamalarda belirleyici olacağını öngörüyor.

Yapay zeka teknolojilerinin haber tüketimindeki payı ise henüz sınırlı bir düzeyde kalıyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 10'u geçen hafta haber kaynağı olarak yapay zekayı kullandığını beyan ediyor. Ancak arama motorlarının yapay zeka modlarına öncelik veren algoritma güncellemeleri, gelecekte kullanıcı alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek bir potansiyel barındırıyor. Küresel veri akışını içeren dijital haber raporu, medyanın dijital dönüşüm hızını net bir biçimde belgeliyor.