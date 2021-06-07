Oylama yapıldı: Ankara'da otobüslerin yeni rengi kırmızı-beyaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılından sonra ilk kez alınan 301 yeni otobüsün dış giydirme ve koltuk rengi tasarımlarını düzenlenen anketle Başkentliler belirledi. 17 bin 135 oyun kullanıldığı anketin sonucuna göre Başkent’in yeni otobüslerinin rengi 5 bin 98 oyla seçilen kırmızı-beyaz renkleri oldu.

Katılımcı demokrasi anlayışı ve ortak akıl ilkesini "BLD 4.0" adındaki teknolojik gelişmelerle desteklediği belirtilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son olarak 2013 yılından sonra ilk kez alınan 301 yeni otobüsün koltuk rengi ve dış giydirme tasarımlarını Başkentlilerin belirlemesini istedi.

17 bin 135 oy kullanıldı

Bu amaçla Başkent Mobil uygulaması üzerinden "Söz Hakkı" bölümünde düzenlenen ankete katılan Başkentliler en çok beğendikleri renk ve tasarımı seçti. Toplamda 17 bin 135 vatandaşın oy kullanıldığı anket sonucuna göre; Başkent’in yeni otobüslerinin rengi 5 bin 98 oyla kırmızı-beyaz oldu.

Yaklaşık 1 hafta süren oylamaya 17 bin 135 vatandaş katılırken, otobüslerin renk ve dış giydirmeleri oy sayıları şöyle oldu:

-5 bin 98 kırmızı-beyaz,

-3 bin 997 açık mor,

-3 bin 195 kırmızı,

-2 bin 825 kırmız-beyaz şeritli,

-2 bin 20 yeşil