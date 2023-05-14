Oylar sayılmaya başlandı

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullandı. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verdi. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.