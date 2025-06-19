Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (2025-YKS) gerçekleştirecek.

2,5 milyonu aşkın adayın sınava girmesi bekleniyor. Bu sınav ailelerle birlikte milyonlarca kişinin hayatın yakından ilgilendirirken, sınava girmek için nüfuz cüzdanı şartı bulunuyor.

Bu adaylar sınava kabul edilmeyecek

T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayan adaylar sınava kabul edilmeyecek.

Bu nedenle ÖSYM, adayların ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla 21-22 Haziran'da sınav yapılacak merkezlerdeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını duyurdu.

Nüfus müdürlükleri 21 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında ve 22 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacak.



Sınava girecek adaylra için fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecek.

ÖSYM'nin sitesinden erişim mümkün

Bu amaçla sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan sınav başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Adaylar, nüfus müdürlüğü personelince bilgi kontrolü yapılarak düzenlenen Geçici Kimlik Belgesi ile sınava girebilecek, bu belge dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecek.

Geçici Kimlik Belgesi için nüfus müdürlüğüne başvuran adayların, Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğraflarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere https://www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.