Oyuncak fabrikası 21 saat yandı! Üç bölüm küle döndü
Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını 21 saatte kontrol altına aldı. Yangında fabrikanın depo, üretim ve idare bölümleri küle döndü.
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Büyükkarıştıran beldesinde dün oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 21 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.
Üretim ve depo bölümlerinde çatıda çökmelerin yaşandığı fabrikanın depo, üretim ve idare bölümleri kullanılamaz hale geldi.