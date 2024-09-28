Oyuncu Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, sanatçının ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat dünyasından çok sayıda meslektaşı katıldı.

Cenazede basın mensuplarına açıklamada bulunan sanatçının kızı Anjelik Calvin, "Allah'a şükürler olsun kendi doğduğu topraklara getirdik. Tek amacım annemin mezarının doğduğu ülkede olmasıydı" dedi.

Nuri Alço: "Annesi bana emanet etmişti"

Ahu Tuğba ile birçok yapımda birlikte rol alan Nuri Alço, Tuğba'nın koah hastası olduğunu paylaşarak, şunları kaydetti: "Nefes almakta güçlük çekiyordu. Burnunda da et vardı, ondan da bir sorun yaşıyordu. Trafik kazasında kaburgalarının ezilmesi nefes almasını daha da zorlaştırdı. Buraya gelecekti 10-15 gün içerisinde. Annesi bana emanet etmişti, sözümden çıkmazdı. Çok genç yaşta kaybettik. Cenazesinin buraya gelmesinde yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bırakılmaması lazımdı, torağını yurdunu çok seven bir insandı. Güzel bir insanımızı kaybettik."

Güven: "Bizden kaynaklanmayan uzun bir prosedür süreci yaşadık"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, cenazenin Türkiye'ye getirilme sürecine ilişkin, "Değerli sinema sanatçımızı yurt dışında kaybettik ve maalesef bizden kaynaklanmayan çok uzun bir prosedür süreci yaşadık. Cenaze 28 gün Miami'de kaldı. Tamamen ABD hükümetinin prosedürleriyle ilgili. Çok büyük bir çaba harcadı bakanlıklarımız, konsolosluğumuz. Özellikle aile için çok kötü bir süreçti. Yeşilçam bizi güldürdü, ağlattı, eğlendirdi, duygulandırdı. Bu duyguları yaşatan özel insanlar birer birer aramızdan ayrılıyorlar maalesef. Onlara Ahu Tuğba da katıldı. Hepsinin mekanı cennet olsun, nur içinde yatsınlar" ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba için sinema salonunda düzenlenen törende oyuncu Serpil Çakmaklı, Güner Özkul ve Gani Rüzgar Şavata ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de birer konuşma yaptı. Cenaze namazına oyuncu Yaşar Alptekin, Meriç Erkan, Teoman Ayık, Serpil Örümcer ve Ozan Orhon'un yanı sıra sanat dünyasından birçok isim katıldı.