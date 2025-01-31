Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin zor günü...

Yıllar önce 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle tanınan ve pek çok projede yer alan oyuncu Aras Bulut İynemli bu kez gündeme acı bir haberle geldi.

Ünlü oyuncu, kanser hastalığıyla mücadele eden babası Cengiz İynemli'yi kaybetti. Oyuncunun babasının cenazesinin bugün Kilyos Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.