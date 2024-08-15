Oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı

Hastalığı sebebiyle daha önce de pek çok kez hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş, tedavisine yönelik zaman zaman açıklamalarda bulunup durumu hakkında sevenlerine bilgi veriyordu.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden ve şu an yoğun bakımda tedavisi süren oyuncunun yakın dostu İbrahim Tatlıses konuyla ilgili olarak: "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş, şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum. Saygılarımla" mesajını yayımladı.