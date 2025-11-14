Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti, Bahadır Ünlü kimdir? Neden gözaltına alındı?

Oyuncu ve işletmeci Bahadır Ünlü, Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki restoranında bir çalışanını hırsızlık yaptığı iddiasıyla ağır şekilde darbetti. Yaşanan olayın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın saat 19.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Cep telefonu görüntülerinde Ünlü'nün, çalışanına önce tekme ve yumruklarla saldırdığı, ardından çalışanı havaya kaldırıp yere fırlattığı görülüyor.

Saldırının ilerleyen dakikalarında şiddetin daha da arttığı, Ünlü'nün darp sırasında beyzbol sopası da kullandığı kaydedildi. Araya girmeye çalışan kişileri de ittiği iddia edilen Ünlü'nün, yaşananları kendi cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ifade edildi.

Gözaltına alındı

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahadır Ünlü'yü gözaltına aldı.

Ruhsatsız çalıştığı ortaya çıktı

Yapılan incelemede Ünlü'nün işletmesinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği, daha önce mühürlenmesine rağmen izinsiz şekilde çalışmaya devam ettiği belirlendi. Bu tespit üzerine restoran, zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlenirken Ünlü'nün geçmişte de benzer bir olayla gündeme geldiği öğrenildi. 2022 yılında bir müşterisinin eşine küfrettiğini iddia eden Ünlü'nün, söz konusu müşteriyi bıçağın sapıyla darbettiği belirtildi.