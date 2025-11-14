Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti, Bahadır Ünlü kimdir? Neden gözaltına alındı?

Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti
Beyoğlu'nda oyuncu ve işletmeci Bahadır Ünlü, restoranında çalışanını hırsızlık yaptığı iddiasıyla dakikalarca darbetti. Tekme ve yumrukların ardından beyzbol sopasıyla devam eden şiddet, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ünlü gözaltına alındı. Yapılan incelemede restoranın ruhsatsız çalıştığı ve daha önce mühürlenmesine rağmen faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi. Ayrıca Ünlü'nün 2022'de de bir saldırı olayıyla gündeme geldiği öğrenildi.
Oyuncu ve işletmeci Bahadır Ünlü, Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki restoranında bir çalışanını hırsızlık yaptığı iddiasıyla ağır şekilde darbetti. Yaşanan olayın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olayın saat 19.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Cep telefonu görüntülerinde Ünlü'nün, çalışanına önce tekme ve yumruklarla saldırdığı, ardından çalışanı havaya kaldırıp yere fırlattığı görülüyor.
Saldırının ilerleyen dakikalarında şiddetin daha da arttığı, Ünlü'nün darp sırasında beyzbol sopası da kullandığı kaydedildi. Araya girmeye çalışan kişileri de ittiği iddia edilen Ünlü'nün, yaşananları kendi cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ifade edildi.
Gözaltına alındı
Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahadır Ünlü'yü gözaltına aldı.
Ruhsatsız çalıştığı ortaya çıktı
Yapılan incelemede Ünlü'nün işletmesinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği, daha önce mühürlenmesine rağmen izinsiz şekilde çalışmaya devam ettiği belirlendi. Bu tespit üzerine restoran, zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlenirken Ünlü'nün geçmişte de benzer bir olayla gündeme geldiği öğrenildi. 2022 yılında bir müşterisinin eşine küfrettiğini iddia eden Ünlü'nün, söz konusu müşteriyi bıçağın sapıyla darbettiği belirtildi.