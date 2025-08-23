Oyuncu Doğa Lara Akkaya'dan eski rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’a taciz suçlaması

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, eski rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın kendisini taciz ettiğini açıkladı.

Akkaya, 2022 yılında ekranlara gelen Tozluyaka dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Konu kapatılmak istendi

Genç oyuncu, evli olan eski rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın set bitmesine rağmen kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu ifade etti.

Akkaya yaptığı açıklamada, konunun kapatılmak istendiğini belirtip, kendisine, "Adam evli ve ünlü oyuncu” denildiğini kaydetti.

Akkaya'nın paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; bazı ünlü oyuncuların da Ayaydın'ı takipten çıktığı görüldü.