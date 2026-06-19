Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde maymun ısırığı şüphesi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İrtem'in avukatı, oyuncunun sol kolunda tespit edilen 3 yara izi nedeniyle ölüm nedenine ilişkin maymun ısırığı ihtimalinin de araştırılmasını talep etti.

35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran Pazartesi günü Kadıköy'deki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti.

Avukatı savcılığa dilekçe verdi

Tayland gezisinin ardından İstanbul'a dönen ve doğum gününden bir gün sonra yaşamını yitiren İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, konuya ilişkin savcılığa dilekçe sundu.

Dilekçede, İrtem'in sol kolunda 3 yara izi bulunduğu ve aile bireyleriyle yapılan görüşmelerde oyuncunun Tayland gezisi sırasında bir maymun tarafından ısırıldığının ifade edildiği belirtildi.

Otopside değerlendirilmesi talep edildi

Maymun ısırığının ölüm nedeni üzerindeki olası etkisinin araştırılması istenen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir."

Oyuncunun kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.