Oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinde Abbas karakteriyle tanınan Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti.
Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncunun kızı Zeynep Karagöz , Twitter'dan yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Karagöz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe...
Babişkom,— zeynep karagöz (@zeynox) October 27, 2020
Hikmet Karagöz bugün
son yolculuğuna çıktı...
Bu kez dönüşü yok;
ardından tebessümler,
kadehler ve anılar,
sohbetler yakışır.
Korona nedeniyle
cenaze töreni olması
mümkün gözükmüyor.
Hatrına🥛şerefe... pic.twitter.com/nCUjLFzaQi
Hikmet Karagöz, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat vermişti.
Hikmet Karagöz kimdir?
Hikmet Karagöz, 1946 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi "Faize Hücum" filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki Abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Karagöz, profesyonel olarak resim yapıyor ve sergiler açıyordu.