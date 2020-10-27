Oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

27 Ekim 2020

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun kızı Zeynep Karagöz , Twitter'dan yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Karagöz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe...

Babişkom,

Hikmet Karagöz bugün

son yolculuğuna çıktı...

Bu kez dönüşü yok;

ardından tebessümler,

kadehler ve anılar,

sohbetler yakışır.

Korona nedeniyle

cenaze töreni olması

mümkün gözükmüyor.

Hatrına🥛şerefe... pic.twitter.com/nCUjLFzaQi — zeynep karagöz (@zeynox) October 27, 2020

Hikmet Karagöz, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat vermişti.

Hikmet Karagöz kimdir?

Hikmet Karagöz, 1946 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi "Faize Hücum" filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki Abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Karagöz, profesyonel olarak resim yapıyor ve sergiler açıyordu.