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Oyuncu Kaya Olgar hayatını Kaybetti

Oyuncu, manken Kaya Olgar 57 yaşında hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çılgın Bediş dizisiyle tanınan manken ve oyuncusu Kaya Olgar 57 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi organizatör Tuncay Erkul verdi. Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi öğle namazının ardından toprağa verildi.

Kaya Olgar kimdir?

Kaya Olgar, bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden biriydi. Kaya Olgar, Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi bir çok dizi ve filmde rol aldı.

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