Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Komedi filmleri ve dizilerle tanınan usta oyuncu Kemal Kuruçay (59), Seksenler dizisinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Kuruçay kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kuruçay'ın ölümü buyük üzüntü yaratırken, sanatçının 2014 yılında da kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Kemal Kuruçay kimdir?

Kemal Kuruçay, 1962 Ankara’da doğumludur.

Ankara Müjdat Gezen sanat merkezi kurucularındandır, burada aynı zamanda hocalık da yaptı.

1989 yılından itibaren tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları "İstanbul Bura Mı" isimli bir de sinema filmleri bulunuyor.