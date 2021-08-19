Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
Dizi ve sinema oyuncusu Mesut Akusta, evinde beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mesut Akusta, Çankaya'deaki evinde öğlen saatlerinden beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ameliyata alındı, 3 saat süren operasyonun ardından sanatçının tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Akusta’nın eşi Safak Ozbir Akusta, sosyal medyadan “Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadesini kullandı.
Etiketler