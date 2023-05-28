Oyuncu Nejat İşler ve sanatçı Fedon oylarını Bodrum'da kullandı
Oyuncu Nejat İşler ile sanatçı Fedon, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oylarını Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullandı.
Oyuncu Nejat İşler ile sanatçı Fedon, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oylarını Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullandı.
İlçede yaşamını sürdüren İşler, oy kullanacağı Gümüşlük Mahallesi'ndeki Kemal Durmaz İlkokulu'na geldi. İşler'e hayranları ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, sanatçı ile fotoğraf çektirdi.
Nejat İşler, 1206 numaralı sandıkta oy verdi.
Torba Mahallesi'nde yaşayan sanatçı Fedon da oyunu 1340 numaralı sandıkta kullandı. Fedon, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.