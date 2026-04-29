Oyuncu Ömer Kurt, BBP'ye katıldı

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Kurt'a parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taktı.

Destici, sanat ve siyaset dünyasının bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kurt'un partiye önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

"Ben Bu Cihana Sığmazam", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Çatlı" filmlerinde oynayan Kurt da ülkeye hizmet etmek amacıyla bu kararı aldığını ifade etti.

Kurt, sanat hayatının yanı sıra toplumsal konulara da duyarlılık gösterdiğini belirterek, yeni süreçte aktif rol üstleneceğini kaydetti.