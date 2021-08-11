Oyuncu Sabina Toziya vefat etti
Oyuncu Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti.
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Sabina Toziya, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide canlandırdığı Karadenizli anne karakteri ile hafızalarda yer etmişti.
Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Toziya'nın vefat haberini yapımcı Bahadır Özdener Instagram hesabından duyurdu.
Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.
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