Oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Komedyen Ata Demirer, 'Eyvah Eyvah' filminde rol aldığı oyunu Tuncel'in ölüm haberini Instagram hesabından duyurdu.

Demirer, usta sanatçı için şunları yazdı: "Hayatımda tanıdığım en naif, en kendine has insanlardan biriydi Tanju abla. Hani kimisi ben buradayım der! Bakın bakın der! Ben der! O hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju abla. Filmlerimiz, hatıralarımızı baki."

Ölüm nedeni bilinmeyen Tuncel'in cenaze programı da sonra netleşecek.

Başarılarla dolu kariyer... Tanju Tuncel kimdir?

Adana'da 1940 yılında doğan Tanju Tuncel, sırasıyla Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirdi.

Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu. Tuncel, emekli olduktan sonra da dizilerde oynamaya devam etti.

Oyuncu; 'Şaşıfelek Çıkmazı', 'Geniş Aile', 'Ruhsar' ve 'Sıdıka' gibi dizilerde; 'Ve Recep ve Zehra ve Ayşe', 'Duruşma', 'Eyyvah Eyvah' ve 'Beyaz Melek' gibi filmlerde rol aldı.