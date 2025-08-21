Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Beyoğlu'nda bir restorana yönelik 'haraç' iddiasıyla gözaltına alınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince hakkında adli kontrol kararı verilen Bayraktar'a yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirildi.

Ne olmuştu?

‘Ezel' dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandıran Bayraktar, geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda iş yeri sahibine, "Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Bunun için bize haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürülmüştü. Daha sonra aynı mekâna yeniden giden oyuncunun bu kez talebini 10 bin liraya indirdiği iddia edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayraktar, 'birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçlamasıyla savcılığa sevk edildi. Mahkeme, adli kontrol hükümleri çerçevesinde serbest bırakılmasına karar verdi.

Görüntüler ortaya çıkmıştı

Olayın ardından mekan sahibinin Bayraktar'la konuşması kameralara yansıdı. Görüntülerde tarafların restoran önünde tartıştıkları ve birbirlerini darp ettikleri anlar da yer aldı.