Özal için anma etkinlikleri düzenlendi

17 Nisan 2018

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 25. yılında Anıtmezar'da düzenlenen programla anıldı.

Topkapı'daki Anıtmezar'da gerçekleştirilen törende, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve vatandaşlar katıldı.

Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunduğu törende, Anıtmezar'a Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Bu arada, Efe Özal'ın kızı Serra Özal da elinde tuttuğu çiçekleri, dedesi Turgut Özal'ın kabrine bıraktı.

Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen törende, Kasırga ile beraberindekiler, Özal ailesine taziyelerini iletti.

"Acım, özlemim artıyor"

Törene, tekerlekli sandalyeyle katılan merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın eşi Semra Özal, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin vefatının üzerinden 25 yıl geçtiğini belirterek, "Acım, özlemim artıyor. Ne diyebilirim? Benim için çok zor. Anlatılması çok güç bir şey. Onun ne kadar değerli bir insan olduğu şimdi herkes daha iyi anladı, zaman geçtikçe." dedi.

Oğlu Ahmet Özal da ölümünün üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen Türkiye'de her gün Özal'ın yaptıkları, yapmak istediklerinin konuşulduğunu ifade ederek, "Hatırlandıkça Türkiye'nin geleceğiyle ilgili güzel planların yapılmasını sağlıyor. Allah razı olsun. İnşallah Türkiye o yolda yürümeye devam edecek. İnsanlar her geçen gün biraz daha fazla onu arıyor gibi geliyor bana." dedi.

Efe Özal ise her geçen sene özleminin arttığını anlatarak, "25 yıl geçmesine rağmen hala basında, siyasette insanların dilinde düşmemesi, anılması... Demek ki çok doğru şeyler yapmış. Babamı her geçen arıyor ve özlüyorum. Çok yumuşak, uzlaştırıcı, birleştirici bir yapısı vardı. Demek şu anda buna ihtiyaç duyuluyor, bu özelliklerinden dolayı" dedi.

"Türk insanı onu unutmuyor"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de 25. yılında Özal'ı rahmetle yaddettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özal, milletin içerisinden çıkan ve en üst seviyeye gelmesine rağmen milletle irtibatını koparmayan ve milletin kolayca ulaşacağı bir vasıfta liderlik yaptı. Esasında hür teşebbüsün önünü açan bir liderdi ve yapmış oldukları icraatlarla da devletçi anlayıştan liberal ekonomiye geçiş noktasında gerçekten Türkiye'de büyük adımlar attı ve Türkiye'yi dünya ile rekabet edebilir hale getirmenin temellerini atmıştı. En önemlisi de Türk iş adamlarını, Anadolu insanını dünyayla tanıştırdı. Dünyada iş yapabilir konuma getirdi. Bu nedenle Türk insanı onu unutmuyor." şeklinde konuştu.

Bir anma programı da İnönü Üniversitesi'nde gerçekleşti

Özel için memleketi Malatya'da da anma etkinlikleri yapıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iş birliğiyle Turgut Özal Tıp Merkezi'nde "Resimlerle Turgut Özal" konulu resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Malatya Valisi Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ve eski Milli Eğitim Bakanlarından Metin Emiroğlu, serginin açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından yine hastane bünyesinde Özal'ın şahsi eşyalarının sergilendiği "Turgut Özal Müzesi" gezildi.

Daha sonra İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye'nin Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Hayatında Turgut Özal" konulu konferans gerçekleştirildi.

Vali Kaban, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Özal'ın, Türkiye'yi ekonomik kalkınma hamleleriyle geleceğe hazırladığını belirterek, uyguladığı ekonomi modelinin, ülkenin ekonomisini güçlendirdiğini anlattı.

Kaban, 1980'li yılların sonunda Özal ile "Büyük Türkiye hayali"nin tekrar gündeme geldiğine dikkati çekerek, "Türkiye ayakları üzerinde durmaya başladı. Karneyle temel ihtiyaç maddelerinin alınması süreci bitmişti. O güvenle büyük Türkiye hayalinin 'Adriyatik'ten Çin Denizi'ne' diye tarif edilen süreci ortaya atılmıştı. Orada hala gün ışığına çıkmamış öyle önemli bilgiler var ki bir gün açığa çıkacaktır onlar. Özal'ı rahmetle anıyoruz, şimdi o tekerlek şimdi daha güçlü şekilde yürütülüyor. Türkiye, tarihinde olduğu gibi gelecekte de bir tarafıyla Türklüğünü bir tarafıyla İslamlığını birleştirdiği çok büyük bir yere doğru evrilerek gidiyor." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Özal'ın anılmasını devlet töreni halinde getiren Vali Kaban'a, teşekkür etti.

Özal'ın gösterişten uzak ve samimi duruşuyla hafızlarda yer edindiğine değinen Çakır, devletle milleti buluşturan, millete hizmeti ibadet sayan bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Çakır, Özal'ın çağı iyi okuyan demokratik bir lider olduğunu kaydederek, "Türkiye bugün demokraside bu denli yol kat edebildiyse Özal'ın başlattığı reformların büyük önemi var. Ekonomide, siyasette ihtilal yaptı. Çankaya'yı halka açan ve tabuları yıkan ilk Cumhurbaşkanı." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da Özal'ın Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve muasır devletler seviyesine çıkmasında büyük rol oynadığını aktararak, "Üniversitemize Tıp ve Mühendislik Fakültelerini açtı. Turgut Özal Tıp Merkezi'ni yaptırdı. Kendisini hayırla minnetle yad ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından eski Milli Eğitim Bakanlarından Metin Emiroğlu, Özal ile ilgili anılarını anlattı.