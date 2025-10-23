Ozan Güven cezaevine girecek

Oyuncu Ozan Güven, 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güven, cezanın ardından istinaf başvurusunda bulundu ancak İstinaf Mahkemesi cezayı onadı. Kararda herhangi bir indirime gidilmedi.

Kadrodan çıkarıldı

Ceza 5 yılın altında olduğu için dosya Yargıtay’a taşınamıyor. Mevcut infaz düzenlemesine göre Ozan Güven, bu ceza karşılığında 45 gün cezaevinde kalacak. Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından Güven, iki hafta içinde cezaevine teslim olmak zorunda kalacak.

Olayın ardından rol aldığı Babil dizisinden ayrılan Güven, son olarak 7 Kocalı Hürmüz projesine dahil olmuş ancak sosyal medyada gelen tepkiler üzerine kadrodan çıkarılmıştı. Ceza süreciyle birlikte Güven’in sanat hayatındaki durumu yeniden gündeme geldi.