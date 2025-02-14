Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davasında istenen cezalar açıklandı!

Hayati ARIGAN

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı Temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güven hakkında 'hakaret', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açılmıştı.

Ozan Güven'in de Bulutsuz'u şikayet etmesi üzerine, Bulutsuz hakkında 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, 13 Haziran 2020'de gece saatlerinde Ozan Güven'in evinde olan çiftin, arkadaşlarının evinde başladıkları tartışmanın yeniden alevlendiği, Güven'in Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ifade edilmişti.

Karşılıklı darp iddiası

Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları davaya bugün İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, olay günün Güven ve Bulutsuz’un eski ilişkilerinden konu açılınca tartışma yaşadıkları anlatıldı. 00:30’da yalnız oldukları sırada tartışmanın büyümesiyle Güven’in abajurla Bulutsuz’u darp ettiği, Bulutsuz’un da Güven’i darp ettiği belirtildi.

İstenen cezalar açıklandı...

Mütalaada, Deniz Bulutsuz’un olay yeri olan evden gitmek isteğini ancak Güven’in telefonunu alarak ona engel olmaya çalıştığı kaydedildi. Savcı, Ozan Güven’in 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını, 'hakaret' suçundan ise beraatını talep etti. Müşteki sanık Deniz Bulutsuz’un ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, tarafların savunma hazırlaması için ek süre vererek duruşmayı 13 Haziran’a erteledi.