Özbekistan Hava Yolları, Semerkant-İstanbul seferlerine başlıyor

30 Ekim 2017

Semerkant-İstanbul-Semerkant seferi düzenleme kararı alan Özbekistan Hava Yolları, ilk Semerkant-İstanbul seferini bugün yerel saatle 20.00'de (TSİ 18.00) yapacak. Semerkant Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından hareket edecek Özbekistan Hava Yolları uçağı TSİ 23.00'te İstanbul'a varacak.

Şimdilik haftada bir kez pazartesi günleri saat 20.00'de düzenlenecek Semerkant-İstanbul seferlerinin A320 veya Boeing 757 tipi uçaklarla yapılacağı, seferlerin 16 Kasım'dan itibaren haftada ikiye çıkarılacağı ve perşembe günleri de yapılacağı ifade edildi.

Özbekistan Hava Yolları, halihazırda her gün Taşkent-İstanbul-Taşkent seferleri düzenliyor.

Filosunda Boeing, Airbus ve RJ-85 tipi uçakların yanı sıra Taşkent Uçak Fabrikasında üretilen İl-114 uçakları da bulunduran Özbekistan Hava Yolları, 23 ülkede 52 noktaya uçuş yapıyor.

Kaynak: AA