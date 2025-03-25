Özbekistan ve Kırgızistan Başkonsolosları yatırım fırsatlarını açıkladı

İstanbul Silivri’de Bosfor Global Medya'nın gelenekselleşen iftar programı, bu yıl Ebuzade Restoran’da gerçekleştirildi. Etkinlik, Bosfor Global Medya, Mali Müşavirler Gelişim Derneği ve Silivri Sanayiciler Platformu'nun ortak organizasyonu ile düzenlendi.

Programa, Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Şerzod Abdunazarov ve Kırgızistan İstanbul Başkonsolos Yardımcısı İliyaz Şanyev katılarak, ülkelerindeki yatırım fırsatlarına dair sunumlar yaptı.

Bosfor Global Medya Genel Müdürü Talha Balık, açılış konuşmasında, iftar programının dostane bir platforma dönüştüğünü ve Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunarak ikili ilişkileri güçlendirdiğini belirtti. Balık, Özbekistan ve Kırgızistan’ın yatırım ve ticaret alanındaki avantajları ve sundukları teşviklerin, Türk iş dünyası için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Mali Müşavirler Gelişim Derneği Başkanı Fatih Binici de, derneğin kuruluş amacının, mali müşavirlik mesleğinin iş dünyasına katma değer yaratmak olduğunu ve son yıllarda bu yönde artan bir ivme ile çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Şerzod Abdunazarov, ülkesinin genç ve dinamik nüfusu, ihracat teşvikleri ve hammadde zenginliğiyle yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Abdunazarov, Özbekistan’ın tarihi İpek Yolu üzerindeki konumu ve kadim şehirleriyle Asya’nın cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı İliyaz Şanyev, ülkelerindeki yatırım teşviklerini ve destek projelerini tanıtarak, özellikle Kırgızistan’da yapılacak fabrika yatırımları ve imalat konusunda devletin ciddi destekler sağladığını belirtti. Şanyev, Kırgızistan’da üretilen ürünlerin çevre ve komşu ülkelere gümrüksüz ihraç edilebileceğini de sözlerine ekledi.

Programın sonunda, Özbekistan ve Kırgızistan Başkonsolosları'na teşekkür plaketi takdim edildi.

Bosfor Gazetesi, Türkiye’de ekonomi, kültür ve turizm alanındaki gelişmeleri Rusça olarak yayınlamakta olup, 2006 yılından bu yana Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamaktadır.