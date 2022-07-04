Özdağ: Bu göç ve vatandaşlık verme politikası sürdürülemez

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığının görevinin Türkiye'ye yönelik kontrolsüz göçü durdurmak olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, yüz binleri aşan sığınmacı ve kaçağa vatandaşlık vermeye devam ettiğini öne süren Özdağ, "Ülkemizin geldiği çok kritik noktayı, en son kamptan kaçan Afganlara karşı Osmaniyeli vatandaşlarımızın gösterdiği sert tepki de ortaya koymaktadır. Aklı başında olan her devlet ve o devletin yöneticileri, Osmaniye'deki olaylardan ders çıkartmalı, bu göç ve vatandaşlık verme politikasının sürdürülemez olduğunu anlamalıdır." diye konuştu.

Ümit Özdağ, Türkiye'ye, çoğu kendi ülkelerinde iç savaş deneyiminden geçmiş 10 milyonu aşan insanın sokulduğunu söyleyerek, "Türkiye'de bu insanları sosyal taban olarak alan selefi terör örgütü şebekeleri oluşmuştur. Suriyeli uyuşturucu mafyası her geçen gün ülkemizde biraz daha güçlenmekte ve yaygınlık kazanmaktadır." iddiasında bulundu.

Açıklamalarından dolayı İçişleri Bakanlığınca bugün kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacağının açıklandığını dile getiren Ümit Özdağ, "Hiçbir suç duyurunuz, bizim Türkiye'nin barışı, istikrarı, huzuru için vermiş olduğumuz mücadeleyi engellemeyecek." dedi.