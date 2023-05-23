Özdağ kararını saat 13.00'te açıklayacak
Ata İttifakı içindeki Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ kararını bugün saat 11.00'de duyuracağını bildirmişti. Partiden yapılan son açıklamaya göre Özdağ kararını 2 saat gecikmeyle saat 13.00'te açıklayacak.
Açıklamada, "Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir." denildi.
Dün akşam Kılıçdaroğlu ile görüşen Özdağ, oluşturdukları mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde Kılıçdaroğlu'na sunduğunu belirterek, "Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek." açıklaması yapmıştı.