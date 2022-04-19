Özdağ: Şam hükümetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sığınmacıların ülkelerine dönüşüyle ilgili hedeflerini Zafer Partisi'nden sonra açıkladığını belirten Özdağ, AK Parti'nin de sığınmacılara yönelik planı olmadığını ve milleti oyaladığını söyledi.

"Anadolu Kalesi" projesiyle Türkiye'de yaşayan "8 milyon sığınmacıyı" ülkelerine geri göndereceklerini ve bu kapsamda hazırlıklar yaptıklarını söyleyen Özdağ, "Bu çerçevede, Zafer Partisi olarak Şam hükümetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz. Adana Mutabakatını imzalayan hükümetin Devlet ve Dışişleri Bakanı olan Sayın Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisine katılmıştır." açıklamasını yaptı.

"Parti yetkilileri ile Suriye Dışişleri Bakanlığı ilk görüşmeyi yarın yapacak"

Özdağ, parti yetkilileri ile Suriye Dışişleri Bakanlığının ilk görüşmeyi yarın yapacağını ve daha sonra Gürel başkanlığında bir heyetin diplomatik temas sürecini başlatacağını belirterek, bu sürecin çok taraflı diplomasiyle yürütüleceğini kaydetti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ümit Özdağ, bir soru üzerine, İçişleri Bakanlığının sığınmacılarla ilgili verilerinin doğru olmadığını öne sürdü.

Toplantı sırasında Özdağ'ın yanında bulunan Şükrü Sina Gürel de dün itibarıyla üyesi olduğu CHP'den ayrıldığını ve Zafer Partisine katıldığını açıkladı.