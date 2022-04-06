Özdağ: Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklama yaptı.

FOX TV'de Çalar Saat programına katılan Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi, Türkiye'nin gerilime girmeden, düzgün, parlamenter sisteme geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz." diye konuştu.

Özdağ, “Millet İttifakı kabul eder etmez onların bileceği iş. Mansur Yavaş aday olursa biz arkasında olacağız. Mansur Yavaş aday olmaz ise, adı geçen isimlerden birisi aday çıkarsa o zaman Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçileri, vatanseverleri adaysız bırakmayız” ifadelerini kaydetti.

ABB: Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Yavaş'la ilgili adaylık iddiaları konusunda, "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.