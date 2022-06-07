Özdağ: Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 7,4

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aksaray'da gazetecilerle bir araya geldi.

Özdağ, kent merkezinde bir restoranda basın mensuplarıyla buluştuğu toplantıda, sivil toplum örgütleri, kurumları ziyaret etmek ve esnafla bir araya gelmek için Aksaray'da olduklarını söyledi.

Zafer Partisi 1. Olağanüstü Kongresi'nin temmuz ayının sonunda gerçekleşeceğini belirten Özdağ, şöyle konuştu:

"Bu süreçte hızla il teşkilatlarımızın ve kongrelerimizin gerçekleştirilmesini yürüttük. Şu anda Zafer Partisi, Türkiye'nin 62 ilinde örgütlenmiş durumda. Kongremiz gerçekleşene kadar 81 ilde örgütlenmemizi tamamlamış olacağız. Zafer Partisi'nin 9 ay önce kurulmasından bugüne Türk siyasetinde dengeler köklü şekilde değişmiştir. İki cepheye bölünmüş Türk siyaseti, yeniden yapılanmaktadır. Türk halkının gerçek sorunlarını gündeme getirmeyen bu iki cepheli Hacivat-Karagöz oyununu, Zafer Partisi her iki ittifakın da içinde yer almayarak ve Türk halkının gerçek sorunlarını dile getirerek bozmuştur ve bozmaya devam edecektir. Birkaç gün önce yapılan en kapsamlı araştırmalardan birisinin ortaya koyduğu sonuç Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 7,4 olduğudur."

"Diğer partilerle ittifak Zafer Partisi'nin gündeminde yok"

Özdağ, bu anket sonuçlarının kendilerini şaşırtmadığını, Zafer Partisi'nin nasıl bir destek aldığını gösterdiğini vurguladı.

Türk milletinin iradesini bir tek Zafer Partisi'nin güçlü bir şekilde gündeme taşıdığını iddia eden Özdağ, "Diğer partilerle ittifak, Zafer Partisi'nin gündeminde yok. Daha seçimlere bir sene var. Bu süre içerisinde siyasette hangi gelişmeler olur, onları henüz bilmiyoruz. Gündemimiz tek başına seçime girmek üzerine." diye konuştu.