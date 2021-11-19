Özdağ'dan sığınmacı açıklaması: 10 milyon imza kampanyasını başlattık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Edirne’de, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Özdağ, kentteki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Özdağ, şunları söyledi:

“Türk kamuoyunun yakından bildiği ve tepki gösterdiği bir konu var. Ülkemizde 8 milyona yakın sığınmacı yaşıyor ve bunların 5,3 milyonu Suriyeli ve Afganistan’dan, Irak’tan, Pakistan’dan, Bangladeş’ten, Afrika’dan gelenlerle sayı 8 milyona yaklaşıyor. 3 milyona yakın da Suriyeliyi, Suriye’nin kuzeyinde besliyoruz. Yani 11 milyon insanı Türk halkı, boğazından keserek besliyor.

10 yılda 134 milyar dolar Türkiye cari açık verdi ve son 10 yılda, 80 milyar dolar Suriyeliler için para harcadı. Bu kaldırılabilir ve sürdürülebilir değil. Ülkemizin yaşadığı ekonomik krizden çıkmasının tek yolu sığınmacıların en kısa zamanda ülkelerine geri gitmeleridir.

Biz, Zafer Partisi olarak, Anadolu Kalesi projesi ile ülkelerine dönmelerini; Türk halkının vereceği destekle sağlayacağız. Ancak, şimdi Türk halkının bu iradesini bütün dünyaya sergilemek için 10 milyon imza kampanyasını başlattık. Bu 10 milyon imzayı toplayacağız, TBMM’ye teslim edeceğiz. 10 milyon imzayı; Suriyelilerin ve diğerlerinin Türkiye’de kalması için çaba gösteren Avrupa Birliği üyelerinin büyükelçiliklerine de yollayacağız. Birleşmiş Milletlere de ileceğiz. Herkes bilsin ki Türk halkı; ‘artık yeter, herkes kendi vatanına dönsün’ diyor.”

Tarımda da ağır bir kriz yaşandığını belirten Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk çiftçisi Suriyeliler kadar değerli görülmüyor. Bunu, devletin açıkladığı rakamlarda da görüyoruz. Türkiye’de sosyal yardım alanlar yılda 4 bin TL iken sosyal yardım alırken; bir Suriyelinin aldığı yardım yılda 10 bin TL alıyor. Sen bu ülkede hastaneye gidiyorsun, paranı ödüyorsun; ama birkaç sene önce ülkemize gelen Suriyeli vergi vermiyor, destek alıyor, bedava tedavi alıyor, ilacını bedava alıyor, bunun parasını da fakir Türk milleti ödüyor. Biz 'yeter artık' diyoruz. Anadolu Kalesi adını verdiğimiz projeyi yaşama geçirme konusunda söz veriyoruz.”

"Ekonominin uçurumdan aşağı uçtuğunu bütün dünya görüyor"

Erdoğan, 'Bu arkadaşınızı seçin ekonominin nasıl uçacağını göreceğiz' demişti. Ekonominin uçurumdan aşağı uçtuğunu, bütün dünya görüyor. Türkiye Merkez Bankası rezervleri ekside olan bir ülke. Belki 3 ay daha ödeme kapasitemiz var, dışarıdan yapacağımız alımları, ama 3 ay sonra yeni bir girdi oluşmaz ise o noktada da büyük bir sıkıntı yaşanacak. Türkiye’yi üretimden koparan, halkını işten kopartan ve yoksulluğu yönetme üzerine bir siyaset kuran AK Parti’nin ekonomik zihniyeti tam anlamıyla iflas etmiştir. Biz tarımda Türkiye’nin üreten, sanayide üreten, israf eden değil tasarruf eden bir ülke haline gelmesi için bir ekonomik politik değişim öneriyoruz.”