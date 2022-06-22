Özdağ'dan 'Verdiğiniz vatandaşlıkları Resmi Gazete’de yayınlayın' çağrısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk vatandaşlığı verilen sığınmacı sayısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdağ, polisin yolu trafiğe kapatarak izin vermemesi üzerine İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yerine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Özdağ, şunları söyledi:

“2011’den bu yana Türkiye’ye yönelik devam eden göç dalgası neticesinde ülkemizde halen 10 milyonu aşkın sığınmacı ve kaçak, değişik ülkelerden ağırlıklı olarak Suriye, Afganistan, Irak, İran başta olmak üzere, şimdi de Pakistan eklendi, bulunmakta ve yaşamaktadır.

2018’den itibaren AK Parti, İçişleri Bakanlığı’nda gizlice uygulamaya konulan bir entegrasyon yönetmeliğiyle başta Suriyeliler olmak üzere bu nüfusun Türkiye’ye entegre edilmesi yani vatandaşlık verilerek Türkiye’de kalmak doğrultusunda bir çalışma başlatmıştır. Vatandaşlık verilenlerin gerçek sayısı Türk halkından gizlenmesi için eskiden vatandaşlık verildiğinde Resmi Gazete’de vatandaşlık verilenlerin ismi yayınlanırken bu uygulamaya son verilmiş ve vatandaşlık verilenler Türk halkından gizlenmeye başlanmıştır. Bir süre önce 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğine dair kamuoyuyla paylaştım. Bu bilgi Göç İdaresi Başkanlığı’nda çalışan vatansever bürokratlar tarafından bana ulaştırılmıştı. Vatandaşlık verilmesi çalışmalarına büyük bir hız verilmiş görülüyor.

"Antakya ve Bursa’da günde 200 kişiye vatandaşlık veriliyor"

Vatandaşlık verilmesi çalışmaları büyük bir hız verilmiş görünüyor. Süleyman Soylu’nun sözlü talimatıyla randevu almadan gelenler dahil olmak üzere mümkün olan en az belgeyle vatandaşlık verilmektedir. Bir nüfus idaresinde günde takriben 30 dosya çalışılmakta. 30 dosya demek 180-200 kişi arasında vatandaşlık işlemlerinin yapılması demektir. Antakya’da ortalama günde 200, Bursa’da günde 200 kişiye veriliyor. Bunlar Türk halkından gizlenerek yapılıyor. Bakan yardımcısı kamuoyu önüne çıkıyor '250 bin Suriyeliye verdik’ diyor. Ben size Suriyeliler dışında vatandaşlık verilen milliyetlerinin sayılarını açıklayacağım. Suriyelilerle ilgili rakamı da biliyorum, 900 binin üzerine çıkmış. Tek tek biliyorum.”

Özdağ, vatandaşlık alan göçmenlerin rakamlarını şöyle açıkladı:

“64 bin 500 Iraklıya verilmiş. 56 bin 385 İran vatandaşına Türk vatandaşlığı verilmiş. 54 bin 327 Afrika’dan gelen insanlara verilmiş. 13 bin 485 Pakistanlıya vatandaşlık verilmiş. 37 bin 813 Afgan’a vatandaşlık verilmiş. 3 bin 716 Mısırlıya vatandaşlık verilmiş. Özellikle Mısırlılara uzun ikamet veriliyor ondan sonra vatandaşlığa geçiriliyor. 14 bin 928 Azerbaycan vatandaşına, 3 bin 846 Özbek vatandaşına, 4 bin 782 Türkmenistan vatandaşına, bin 847 Ermeni vatandaşına, bin 734 Katarlı vatandaşa verilmiş. 321 Birleşik Arap Emirlikleri, 437 Suudi, 563 Ürdün vatandaşına vatandaşlık verilmiş.”

Özdağ’ın açıkladığı rakamlar toplandığında Suriyeliler dışında vatandaşlık verilen sığınmacı sayısının 258 bin 684 olduğu görülüyor.

Özdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

“Vatandaşlık verirken vatan da veriyorsunuz. Bu, Türk halkının seçme ve seçilme özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Türkçe bilmeyen, Türk tarihini bilmeyen, Türk kültürünü bilmeyen Türkiye’yle hiçbir manevi ilişkisi olmayan bu insanlar yarın seçimlerde bu ülkenin kaderini değiştirecek bir şekilde oy kullanacaklardır. Bu iradenizi devretmek anlamına gelir. Bu demokrasiye, hukuk devletine darbedir.

"Türk halkına yalan söylüyorsunuz"

Buradan saraya bir çağrıda bulunuyorum. Eğer bu rakamlar yanlış diyorsanız ve benim sizden özür dilememi bekliyorsanız buna hazırım, bir şartla. Şu ana kadar 2017’den bu yana vermiş olduğunuz vatandaşlıkların yürürlüğe girmesi şartını Resmi Gazete’de yayınlanmasına bağlayın ve hepsini Resmi Gazete’de yayınlayın. Eğer bu rakama tekabül etmezse Türk kamuoyu önünde özür dileyeceğim sizden. Sayın Erdoğan size sesleniyorum. Verdiğiniz vatandaşlıkları Türk milletinden kaçırmayın. Resmi Gazete’de yayınlamıyorsanız hiç konuşmayın. Bu durumda siz Türk halkına yalan söylüyorsunuz demektir." (ANKA)