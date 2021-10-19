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Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın cenazesi, Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camisi'ne getirildi.

Bayraktar için Fatih Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile oğulları Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Bayraktar katıldı.

Bayraktar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Garipçe'deki aile kabristanlığına defnedildi.

 

 

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