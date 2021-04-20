Özel araçla şehirlerarası seyahat yasak mı?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından kısmi kapanma genelgesi yayımlandı ve 81 ilin valiliklerine gönderildi. Bu genelge ile kapanmaya dair detaylar belli olurken, vatandaşların en çok merak ettikleri konuların arasında şehirlerarası seyahat konusu yer alıyor.

İl değiştirmeyi planlayanlar, şehirlerarası seyahat yasak mı, sorusuna yanıt ararken, bu noktada uygulama toplu taşıma ve özel araçla yapılacak yolculuklarda değişiyor.

Yayımlanan genelgede, "Zorunlu hali bulunmayanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla mümkün olacak" ifadeleri yer alıyor.

Ancak belirtilen bu uygulama kapanma saatlerinde geçerli oluyor. Bunun dışında özel aracıyla şehirlerarası yolculuk yapmayı planlayanlar hafta içi günlerinde sabah saat 05.00'ten akşam saat 19.00'a kadar bu seyahatlerini gerçekleştirebiliyor. Bu saatlerde yapılan yolculuklarda bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor.

Diğer taraftan kısıtlamanın uygulandığı saat 19.00-05.00 saatleri ve hafta sonu günlerinde ise özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılamıyor ancak uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma araçları ile seyahat edilebiliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle şehir giriş ve çıkışlarının yanı sıra belirlenen farklı bölgelerde kontrol noktaları oluşturuluyor ve bu noktalarda seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadığı, bir mazereti bulunup bulunmadığı sorgulanıyor. Belirlenen kurallara aykırı hareket edenlerin giriş-çıkışlarına izin verilmezken, adli/idari para cezaları uygulanıyor.

Toplu taşıma ile yapılacak seyahatlerde ise toplu taşıma biletleri izin belgesi olarak kabul edilirken, vatandaşların seyahat etmelerine bir engel bulunmuyor.

Son olarak şehirlerarası uygulaması zorunluluk hali nedeniyle bazı kişilere uygulanmıyor. Zorunluluk halleri ise şu şekilde:

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler,

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen.