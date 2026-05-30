Özel: Beni, partisini, ülkesini seven arkamdan gelsin

Mutlak butlan kararı ile CHP yönetiminden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki bayramlaşma öncesinde Güvenpark'ta vatandaşlara ve partililere hitap etti:

- Sizi anlıyorum, öfkenizi anlıyorum ancak bugün öfke sözleri değil umudu yükseltmenin, iktidar yürüyüşünü başlatmanın günüdür.

- Partimiz kurulduğu günden beri tarih boyunca Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdi.

- Partimiz kapatıldı, genel başkanlar hapse atıldı. Bu partiye her kötülük yapıldı ama hiç kimsenin gücü CHP'ye yetmedi.

- Tarihte ilk kez cumhurbaşkanlığında bir partinin genel başkanı otururken, 24 yıl boyunca her seçimi kazanmışken, hiç seçim kaybetmemişken, bu ses, CHP'nin iktidar umuduna, cumhuriyetin en büyük kazanımı sandığa müdahale etmekte, seçilen genel başkanı değiştirip atama yapmaya kalkmaktadır.

- Meydan alabileceğini aldı, doldu taştı. Bugün ses sistemi güçlü bir otobüsümüz yok, bir telsiz mikrofonumuz, paramız, binamız yok ama başkalarında olmayan bir şey var. Siz varsınız!

- Bir tarafta milletin ta kendisi var! O yüzden mukayese kabul etmez, kıyas kabul etmez. Bir tarafta ele geçirilmiş binalar, bir tarafta partisine ülkesine sahip çıkan milyonlar var.

- Beklediğimizi yaptılar, elektriğimizi kestiler. Jeneratör devrede, bizim sesimizi asla kesemeyecekler! İktidara yürüyen değil, iktidarla yürüyen bir CHP istiyorlar.

- Kimse bu milleti de devleti de küçük görmesin. Bu milleti kimse emir eri sanmasın. Bu devleti partisinin sanmasın. Bu millet de bu devlet de Türkiye'nin kurucu partisine sahip çıktı, bundan sonra da çıkacaktır.

- Türkiye siyasi tarihine bir kara leke olarak yazılan mutlak butlan kararı kimseye meşruiyet vermez, mazbatasız genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz. Derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş genel başkana kavuşturun.

- CHP atanmış bir genel başkan kabul etmez! Türkiye'nin demokrasisinin teminatı bu partidir, derhal kurultay istiyoruz. Her delegeyle yarışa varım, kurultay tarihini ilan edin. Sandığı koyalım genel başkanının kim olacağına 2 milyon CHP'li karar versin.

- Sandıktan kim çıkarsa kurultaya o kişinin genel başkan adaylığıyla gidelim. Ön seçim istiyorum. Sözüm söz, eğer Manisa'da 2015 önseçiminde yüzde 84 oy alarak tüm zamanların oy rekorunu kırmıştım bu seçimde de yüzde 80'nin altı oy alırsam talip olmayacağım.

- Ya teslim olacağız onlar kazanacak Türkiye kaybedecek ya da bir kez daha hep birlikte çekinmeden, korkmadan, teslim olmadan biz kazanacağız. Var mısınız? Benimle Anıtkabir'e yürümeye var mısınız? İktidar yürüyüşünü başlatalım! Peşimden Anıtkabir'e yürüyoruz. Beni, partisini, ülkesini seven arkamdan gelsin.