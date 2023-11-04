Özel: CHP’de hançer yok, hançerleyecek kimse yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı’na aday olan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “Sırtımdan hançerlendim” sözlerine “CHP’de hançer yok, hançerleyecek kimse yok” diyerek cevap verdi.

Özel'in konuşmasından satırbaşları ise şöyle: “CHP kurultayları ülke siyasetini de şekillendirmiştir. Sadece yönetim kadrosunu belirlemeye genel başkan seçmeye gelmedik. Türkiye siyasetini yeniden şekillendirmek için hep birlikte buradayız. Bize ve kendinize bugün yeni bir görev vereceksiniz. Bu CHP’yi yeniden iktidar yapma görevidir. Hesabı ne Kemal Bey, ne de Özgür Özel ödüyor. Hesabı kredi borcunu ödeyemeyen siftahsız kapatan yurttaşlar, bunu fakirleşerek işsiz kalarak ödüyorlar. Barınamaysan üniversite öğrencileri ödüyor. Cezaevine atılan siyasetçiler ve gazetecilerimiz ödüyor. Birileri var ki bu hesabı canıyla ödüyor. Tren kazalarında yitip giden evlatlarımız, depremlerde güvenli olmayan konutlarda oturan yurttaşlarımız, cinayetlere kurban giden kadınlar canlarıyla ödüyorlar CHP’nin iktidarda olmamasının bedelini.”

Seçim yenilgisinin ardından özeleştiri verilmemesini eleştiren Özel, “Kaybedilen seçim sonrası hiçbir şey olmamış gibi davranılmasına, özeleştiri yapılmamasına, hatta bu ağır yenilginin sorumluluğunun alınmamasına karşı çıkanlarız. Bir yoldayız, bu yolculuk ‘sana söz’ deyip boynunu bükük bıraktıklarımızdan helallik isteme yolculuğudur. Bu babasına kavuşturamadığımız Vera’nın yolculuğudur. Bu, adalet getiremediğimiz Şenyaşar ailesinin yolculuğudur. Bu, kapısının önünde gözyaşı döküp, ant içip, hesap soramadığımız Somalı 301 madencinin adalet yolculuğudur” ifadelerini kullandı