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Özel: Erdoğan maaşını rekor zamla 100 bin TL’nin üzerine çıkardı

CHP Grup Başkanvekili Özel, “Erdoğan kendi maaşını yüzde 14,4 oranında rekor zamla 100 bin TL’nin üzerine çıkardı. Alacağı aylık zam 4,5 asgari ücret tutarında.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşına ilişkin TBMM’ye sunulan bütçe kanun teklifini, sosyal medya hesabından, “Alacağı aylık zam 4,5 asgari ücret tutarında. Bu tek adam memura işçiye emekliye cimri, kendine bonkör.” notuyla paylaştı.

Özel’in paylaşımı şöyle:

“TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 14,4 oranında rekor zamla 100.000 TL’nin üzerine çıkardı. Alacağı aylık zam 4,5 asgari ücret tutarında. Bu tek adam memura işçiye emekliye cimri, kendine bonkör. Saraya şatafat vatandaşa sefalet düşüyor!”

Özgür Özel’in paylaşımına göre 2018’de 59 bin TL, 2019’da 74 bin 500 TL, 2020’de 81 bin 250 TL, 2021’de 88 bin TL olan Cumhurbaşkanı maaşı 2022’de ise 100 bin 750 TL’ye çıkacak.

 

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