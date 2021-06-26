Özel güvenlik görevlileri sağlık şartları yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle ö​​​​​​​zel güvenlik görevlisi (ÖGG) adayları veya özel güvenlik görevlilerinde aranacak sağlık şartları, aday sağlık raporları ve durum bildirir sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sağlık şartları ile ilgili genel esaslara göre, özel güvenlik görevlisi adayının yönetmelikle belirlenen "Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması" listesinde yer alan düzeyde hastalığı veya engeli olmaması gerekiyor.

ÖGG olarak çalışırken durum bildirir sağlık kurulu raporu neticesinde kas iskelet sistemi ve ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden ÖGG olamayacağı tespit edilenler ile görme, duyma veya konuşma yetilerinin tamamını kaybedenler çalışmaya devam edemeyecek.

Bu durumda olanlar için tam teşekküllü hastanelerce düzenlenecek aday sağlık raporlarının karar kısmında "Özel güvenlik görevlisi olamaz", durum bildirir sağlık kurulu raporlarının karar kısmında ise "Özel güvenlik görevlisi olarak çalışamaz" ibaresi yazılacak.

Silah kullanımına ilişkin düzenleme

Silah kullanımı bakımından yönetmelikte tanımlanan düzeyde hastalığı veya engeli bulunmayan ve ateşli silah kullanabileceği, belirtilen branş hekimlerince değerlendirilen adaylar, "silahlı özel güvenlik görevlisi", yönetmelikte tanımlanan düzeyde hastalığı veya engeli bulunmayan ancak ateşli silah kullanamayacağı yönünde karar verilen adaylar ise "silahsız özel güvenlik görevlisi" olabilecek.

Tanımlanan düzeyde hastalığı veya engeli bulunmamasına rağmen, yönetmelik kapsamında ateşli silah kullanamayacağı değerlendirilen silahlı ÖGG'ler, ateşli silah kullanamayacağı yönünde ilgili branş hekimlerince karar verilmesi halinde silahlı olarak çalışamayacak ancak talep etmeleri halinde silahsız olarak çalışabilecek.

Sağlık raporu için tam teşekküllü hastanelere bireysel başvuru

Ruh sağlığı ve hastalıkları nedeniyle "Özel güvenlik görevlisi olamaz" kararı verilen aday sağlık raporu ile adaylığı kabul edilmeyenler ise tekrar adaylığa başvuramayacak. Bu durumdakilerin adaylığı da iptal edilecek.

Ruh sağlığı ve hastalıkları nedeniyle "Özel güvenlik görevlisi olarak çalışamaz" kararı verilen durum bildirir sağlık kurulu raporu ile çalışma izinleri iptal edilenler ise tekrar ÖGG olamayacak.

Sağlık raporları ile ilgili genel esaslara göre ise adayların aday sağlık raporu alabilmek için tam teşekküllü hastanelere bireysel olarak başvuruda bulunması gerekecek.

Aday sağlık raporlarının ve durum bildirir sağlık kurulu raporlarının karar kısmına "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur", "Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur" veya "Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz" şeklinde kesin karar yazılacak.

Aday sağlık raporları bir yıl süre ile geçerli olacak

Aday sağlık raporları bir yıl süre ile geçerli olacak. Eğitim kurumlarınca, özel güvenlik temel eğitim başlangıç bildirim tarihine kadar geçerlilik süresi dolmamış aday sağlık raporları kabul edilebilecek.

Geçerli bir sağlık raporu ile özel güvenlik temel eğitim sertifikası alanlardan, sertifika geçerlilik süresince çalışma izni ve özel güvenlik kimlik kartı işlemleri için yeni bir aday sağlık raporu istenmeyecek.

Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce verilen çalışma iznine sahip özel güvenlik görevlilerinin bu yönetmelik hükümlerine göre yeniden aday sağlık raporu alması gerekmeyecek.