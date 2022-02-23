Özel Harekat Şube Müdürü Eren, Senegal'de şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 06.47'de Ankara'ya geldi.