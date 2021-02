Özel hastane soruşturması genişletildi

Takip Et

Rekabet Kurulu tarafından sekiz özel hastane hakkında yürütülen soruşturmaya 21 teşebbüsün eklendiği açıklandı.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayınlanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı özel hastanelerin, serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirledikleri ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferinin engellendiği iddialarına yönelik olarak;

Derebahçe Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

Hospitalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Medi Bafra Özel Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

Medicana Hastane İşletmeciliği A.Ş.

Medicana Samsun Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Özel Ana Teşhis Tedavi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 20-46/624-M sayı ile karar verilmişti.

Rekabet Kurulu 07.01.2021 tarihli toplantısında;

Bursa Özel Sağlık Kuruluşları Derneği,

Özel Hastaneler Platformu Derneği,

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Bursa Şubesi,

Atek Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.,

ASG Özel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Malz. San. ve Tic. A.Ş.,

Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi İktisadi İşletmesi Bursa Şubesi,

C.Y.L. Tur. Gıda Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.,

Sina Özel Sağlık Hizm. A.Ş. ve Bursa Özel Sağlık Tesisleri A.Ş.,

Medicana Hastane İşl. A.Ş. Bursa Şubesi,

Hayat Sağlık Tesisleri A.Ş.,

MLP Sağlık Hiz. A.Ş. Bursa Şubesi,

Medika-Bil Özel Sağlık Hizm. Tur. Yat. Gıda. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Pembemavi Tedavi Hizm. San. ve Tic. A.Ş.,

Remzi Avcı Özel Sağlık Hizm. A.Ş.,

Uludağ Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. A.Ş.,

Pedmer Özel Çocuk Sağlığı Merkezi Tic. Ltd. Şti.,

Burfiz Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.,

Realist Özel Sağlık Hizm. Tıbbi Cihaz İnş. Tur. Tic ve San A.Ş. ,

Özel Ack Ürotaş Üroloji Tıp Merkezi Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Romatem Fizik Tedavi Ve Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve

Rommer International FTR Tıp Merkezi

hakkında soruşturma açılmasına ve bu soruşturmanın 20-46/624-M sayı ile yürütülen soruşturma ile birleştirilmesine 21-01/20-M sayı ile karar verdi."