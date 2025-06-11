Özel hastanelere sıkı denetim geliyor! Yeni yasa yolda

Türkiye'yi sarsan “Yenidoğan Çetesi” skandalının ardından özel hastanelere yönelik denetimleri artıran hükümet, köklü değişim için kanuni düzenlemeye gidiyor. Yeni düzenlemeyle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin "gelir kapısı" hâline dönüştürülmesi engellenecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kanun teklifinde özel hastanelerde 112 Acil çalışanlarının, ambulans şoförlerinin, doktor ve hemşirelerin usulsüzlüğe kapı açmalarının önüne geçilecek.

-Özel hastanelerde denetim mekanizması güçlendirilecek, hastaların yoğun bakıma sevki için yeni kriterler belirlenecek. Ayrıca yoğun bakımlara teyit sistemi kurulacak.

-Özel sektörde yetkin ve nitelikli sağlık personeli bulundurmak için aranan şartlarda da önemli değişikliklere gidilecek.

-Personelin branşı ve aldığı eğitimin yanı sıra görev yaptığı dönem içerisinde gösterdiği performans gibi unsurlar da önemli olacak.

-Kanun teklifiyle bu kuruluşlarda ödenmeyen ücretler ve uzun çalışma saatleri ile yıllık izin kullanımında yaşanan sorunlar için özel bir hüküm eklenecek.

Takviye edici ilaçların satışına ayar

Öte yandan teklif kapsamında, son dönemde kullanımı artan ve internet ortamında bile kolayca satılan takviye edici ilaç ve gıda ürünlerinin satışlarına da ayar geliyor.

Bu kapsamda takviye edici ilaç ve gıdaların piyasaya sunulmasından nasıl kullanılacağına kadar olan süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığın'ın görevlendireceği bir kurulun onayı aranacak.

Yeni düzenlemenin yasama yılı tamamlanmadan Meclis’e sunulması bekleniyor.