Özel hastanenin fazladan aldığı 11 bin 400 TL KDK'nin girişimiyle iade edildi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel bir hastanede haksız yere fazla ücret ödeyen bir vatandaşın mağduriyetini gidererek, 11 bin 400 liranın iadesini sağladı. Olay, İstanbul'da özel bir hastanede muayene olan bir kişinin, yaptırdığı tetkikler karşılığında yaklaşık 17 bin lira ödemesiyle başladı.

Vatandaş, ödediği tutarın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde belirlenenin çok üzerinde olduğunu fark etti. Ücret iadesi talebiyle ilk olarak SGK'ye başvuran kişi, buradan olumlu bir yanıt alamayınca çareyi KDK'de aradı. Başvurusunda, fazla alınan ücretin kendisine iade edilmesini talep etti.

KDK, başvuruyu incelemeye alarak ilgili hastaneyle iletişime geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda KDK, hastaneye ücretin iade edilmesi gerektiğini bildirdi. Hastane yönetimi, KDK'nin girişimiyle 'dostane çözüm' kapsamında hareket ederek, vatandaştan fazladan tahsil edilen 11 bin 400 lirayı iade etti.