Özel: İktidar değişmeden bu tablo değişmeyecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kur korumalı mevduat ile 2 ayda 30 milyar liranın üzerinde paranın "herkesin cebinden alınıp, zenginlerin cebine konulduğunu" söyledi.

"Faizin daniskasını veriyorlar" ifadesini kullanan Özel, "Artık kurla ilgili güvence bir yere kadar, bundan sonra enflasyon güvencesi veriyorlar. Bunu hepimizin cebinden alarak yapıyorlar. Parası olan zenginlere gelir transferi yapılıyor." diye konuştu.

Zenginlere para bulan iktidarın "kiracıların sorunlarına çözüm bulamadığını" söyleyen Özel, kiracıların sorunlarıyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda bir araştırma önergesi vereceklerini bildirdi.

İhtiyaç sahiplerine konut edindirmek için yapılan düzenlemeleri eleştiren Özel, "Ayda 27 bin lira ödeyebilecek gücü olan birisi, kira ödeyemeyecek duruma düşer mi?" sorusunu yöneltti.

CHP'nin, dar gelirli yurttaşların konut ihtiyacını karşılamak için seçim beyannamesinde yer alan önerilerini aktaran Özel, "Seçimler gelene kadar zenginler kayırılacak, seçimlerden sonra dar gelirliler, kiracılar, emekliler, emekçiler kaybedecek. Onların Katarlılara bulduğu arsaları biz ihtiyaç sahiplerine ucuz konut üretmek için Mamaklılara buluyoruz. Bunu 81 ilde yapmak için de yetki istiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların Türk lirasına güvenmediğini söyleyen Özel, "100 TL'lik banknot ile geçen sene 55 ekmek alınabiliyordu, bugün 29; geçen yıl 14 litre benzin alınabiliyordu, bugün 4,7 litre; geçen yıl 13 kilogram şeker alınıyordu, şimdi 5 kilogram şeker alınamıyor; geçen yıl 3 kilogram çay alınıyordu; şimdi 1,4 kilogram çay alınabiliyor." sözlerini sarf etti.

Yaygın ve insanları etkileyen kalemlerde üç kata varan bir kayıp yaşandığını belirten Özel, "Dolar karşısında 100 liramız 49 liraya düşmüş durumda. Bütün zamları yapan Erdoğan, bunu da yapan Erdoğan." ifadesini kullandı.

Dünyada yüzde 4, 5; en çok yüzde 7 enflasyon olduğunu; Türkiye'de paranın yüzde yüz değer kaybı yaşadığını dile getiren Özel, "Kuru inat ediliyor. Bu iktidar değişmeden bu tablo değişmeyecektir." görüşünü paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türkiye'nin en önemli, en saygın bakanlıklarından birini "kirlettiğini ve rezil ettiğini" iddia eden Özel, "Türkiye'yi dünyaya rezil etti. Söylediği tek bir sözün arkasında duramıyor. 10 bin dolar alan siyasetçi hani? Bütçe konuşmasında 'Birkaç gün içinde geliyor gelmekte olan, neler açıklayacağım' dedi, ne oldu? İstanbul'da 538 PKK militanı, hadi git al. Söylediği her sözün arkası boş olan birisi." dedi.

"AKP, aslına rücu etti"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Isparta'da Melek Mosso konserinin iptal edilmesini, "Yasaklarda da geldiğimiz nokta, ülkenin dört bir yanında yaşam biçimine müdahale etmek. Melek Mosso'nun dünya görüşünden, giyiminden, kuşamından sana ne. Öğrenciler onu görmek istemişler. Z kuşağını, kendi istediği kalıba dökecek. O Z kuşağı, sandıkta seni bu ülkenin başından gönderecek. AKP, aslına rücu etti; yasak, yasak, yasak." görüşünü dile getirdi.

Bazı kalemlerde TRT bandrol ücretlerinin artırıldığını anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Hangi TRT? Parayı bizden topluyor ama sarayın suyuna göre yayın yapıyor. CHP'den daha az oyu olan MHP'nin grup toplantısını tam verir, CHP'ye 6 dakika. Neye göre yapıyorsun bunu? AKP'nin borazanını çalmak için benden niye bandrol alıyorsun? Biz geldiğimizde bu işler kalkacak ve TRT Meclisteki siyasi partilerin konuşmalarını tam olarak verecek. TRT eski TRT olacak ve bütün dünyanın saygı duyduğu bir kamu yayıncılığı yapacak."

Özel, bir gazetecinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Yunanistan ile yaşanan gerginlik ile ilgili açıklamalarını anımsatmasına, "Adalet ve Kalkınma Partisi ulusal menfaatleri bir kenara bırakan, her şeyi iç politikaya tahvil eden bir politika izliyor. Yıllardır Ege'deki adaları silahlandırdıklarını hep söyledik. Bugün çıkmış, kriz icat ediyorlar. Yunanistan ile kriz icat edip içeride kendisine destek devşirmek istiyorlar." karşılığını verdi.