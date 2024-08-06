Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan Filenin Sultanları'na tribün desteği!

Olimpiyat Oyunları'ndaki Türkiye-Çin maçını Paris’te izleyen Özel, İmamoğlu ve Yavaş, Filenin Sultanları'na tribün desteğini yan yana oturarak verdi.

Özgür Özel, tarihinde ilk kez Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Paris'te Çin Halk Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadeleyle yenerek yarı finale yükselen voleybolcularımızı yürekten kutluyorum. Bize salonda büyük bir heyecan yaşatan milli takımımıza yarı finalde başarılar diliyorum."