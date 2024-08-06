Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan Filenin Sultanları'na tribün desteği!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Paris Olimpiyatları'nda bir araya geldi. Türkiye-Çin maçını büyük bir heyecanla izleyen üçlü, maç sonrasında milleri tebrik etti.
Olimpiyat Oyunları'ndaki Türkiye-Çin maçını Paris’te izleyen Özel, İmamoğlu ve Yavaş, Filenin Sultanları'na tribün desteğini yan yana oturarak verdi.
Özgür Özel, tarihinde ilk kez Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Paris'te Çin Halk Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadeleyle yenerek yarı finale yükselen voleybolcularımızı yürekten kutluyorum. Bize salonda büyük bir heyecan yaşatan milli takımımıza yarı finalde başarılar diliyorum."