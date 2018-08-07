Özel okula FETÖ operasyonu: 37 gözaltı

07 Ağustos 2018

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Ankara'daki Özel Akıllı Okulların sahibi İdris Yurteri'nin de arasında bulunduğu okulların 37 yönetici ve öğretmeni hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 12 farklı adreste 17 binada ve 13 farklı şirket bünyesinde faaliyet yürüten okulların örgütle irtibatları belirlenen yöneticileri ve bazı öğretmenlerinin arasında bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.

Okulların sahibi ve şirketlerin yöneticisi İdris Yurteri'nin, FETÖ mensuplarının haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu aktarılan açıklamada, Yurteri'nin, örgütün darbe girişimi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini organize eden eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012'de Afyonkarahisar'daki Korel Thermal Otel'de konakladığının tespit edildiği bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde okullarda arama başlattı.

Okullarla ilgili tasarruf yetkisi hakim kararıyla kısıtlandı

Öte yandan açıklamada, okulların ve bağlı olduğu şirketlerin devir ve temlikinin yasaklanması ve hak tesisinin önlenmesi amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması için sulh ceza hakimliğinden karar alındığı da kaydedildi.

Kaynak: AA