Özel: ÖSYM Başkanı'nın görevden alınması yetmez

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM), pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Sınavı ile ilgili iddiaların ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı.

Kararın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklama yaptı.

Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün bir yayınevinin hazırlık testlerinde KPSS sorularının önceden yer alması skandalı nedeniyle ÖSYM Başkanı'nın görevden alınması yetmez.

Bütün yükü bir kişiye yükleyip sıyrılamazsınız. Siyasi sorumlular hesap vermeli, gençlerimizin hayallerini yıkan bu düzen değişmelidir."

ÖSYM yalanladı

Pazar günü yapılan sınavdan sonra, soruların bir yayınevinin sorularıyla benzer olduğu iddiaları ortaya çıkmıştı. İddiaların ardından ÖSYM, açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

Gelişmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili inceleme başlatılması talimatı vermiş sonrasında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alınmıştı.