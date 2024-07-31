Özel, SGK’ya olan borçların tahsiliyle ilgili konuştu: Biz bu belediyeleri sizden devraldık

Partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaretinin ardından bina önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Özel, yerel seçimlerde CHP'nin oylarını artırdığını, birçok belediyeyi kazandığını anımsattı.

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarının tahsiliyle ilgili tartışmalara değinen Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütün belediyelere SGK'dan yazı yolladılar. Mersin'den başladı dün Ankara'da Çankaya Belediye Başkanımız söyledi, birçok belediye başkanımız... Teker teker herkese icra kağıdı geliyor. 'Efendim SGK borçlarını faiziyle ödeyin.' Kardeşim biz bu belediyelerin çok önemli bir kısmını sizden devraldık. Bu sefer devralmadıysak geçen sefer devraldık. Ankara'nın borcunu şişiren Melih Gökçek. Adam hayatında 1 lira SGK ödememiş ki bir vergi ödememiş ki geçen sefer almışız faiziyle katlanmış katlanmış buralara gelmiş."

Millete çağrı yaparak büyük dayanışmayla, el birliğiyle en büyük yükleri kaldırabileceklerini anlatan Özel, "Biz buralara geçmişteki AK Parti'nin her türlü manipülasyonundan geliyoruz ama direnerek geliyoruz. Ayakta kalarak, öğrenerek geliyoruz. Bir de hiç kusura bakmasın bu sefer karşısında 47 yıl sonra birinci parti olmuş, yerel seçimlerden zaferle çıkmış Türkiye'nin en çok oy alan, Avrupa'nın en çok oy alan partisi var Cumhuriyet Halk Partisi var." ifadesini kullandı.

Özel, dünyada en güçlü sosyal demokrat partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ifade etti.

Kötülükle yola çıkanların başarılı olamayacağını, iyilerin kazanacağını dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her gece karanlıktır ama günün doğmasına engel olamazsınız. Kötüler her zaman kötülük yapar ama iyiliğin kazanmasına engel olamazsınız. İyiler kazanacak, dürüstler kazanacak. Çalışkan olanlar kazanacak. Halktan yana olanlar kazanacak. Rantçılar, kötü niyetliler halkın kararına direnenler ve buna karşılık kötü planlar yapanlar kaybedecek. Ben milletimizi bu kötülüğün karşısında iyilikle, güzellikle ve belediye başkanlarımızın yapacağı hizmetlere sahip çıkarak, destek olarak bu 'mali darbe girişimi'ni püskürtmeye davet ediyorum."

Özel, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden olan ve görev yaptığı Somali'de kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Seydi Ünlü ile 86 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal'a Allah'tan rahmet diledi.

"Talimatı uygulamayacağız"

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM'de kabul edilmesine de değinen Özel, şunları kaydetti:

"Bu sorundan bu iktidar sorumlu. Niye sorumlu? Kırsaldaki yabani hayatın içine geçmiş ve köylerdeki aşırı üremeye Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle bir çare üretmeden yani işin kaynağında kesmeden bu köpeklerin, bu şehirlerde yarattığı bu sorunu durduramayacağımızı veteriner hekimler söylüyor. Bir bütünleşik kampanya yapmak varken, kırsala Tarım ve Orman Bakanlığı, şehirlere belediyeler bakacakken 2020 yılında hep birlikte 'Hayvan hakları fonu kurulsun' diye Meclis raporuna, AK Parti, MHP, CHP, HDP o tarihte birlikte imza atmışken bu kanunu getirip, bütün yükü belediyelerin sırtına koyup, hayvan hakları fonunu kurmayıp yerine yalandan 'sorunu hesaplattırdık.' Mesela İstanbul'da ihtiyaç duyulan paranın yüzde 1,5'ini veriyorlar sadece. Sorunun yükünü belediyelerin sırtına bırakıp bir kenara çekilip 'Yetki, sorumlu belediyelerde ben belediye başkanından hesap sorarım.' Böyle bir anlayış yok."

Bu konuyla ilgili yükün belediyelere verildiğini ancak para verilmediğini öne süren Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dün bütün belediye başkanlarımız teker teker açıkladı. Biz çaresiz kalsak da parasız kalsak da tüm imkansızlıklar olsa da bu gizli talimatı üstü örtülü 'katliam yasası'ndaki talimatı uygulamayacağız. Bir tane cana kıymayacağız. CHP yaşatmak için var. Cumhuriyet Halk Partisi yaşam hakkını savunuyor. İnsan haklarını savunuyor. Doğa haklarını, savunuyor. Hayvan haklarını savunuyor. Birileri öldürme talimatı verebilir. Onların talimatına uyup da kimse böyle bir katliama kalkışmasın. 411 belediyemizle bulunduğumuz yerde duruyoruz. Gücümüz yettiğince toplarız. Gücümüz yettiğince barınak yaparız. Gücümüz yettiğince kısırlaştırırız. Gücümüz yettiğince sahiplendiririz. Gücümüz yetmiyorsa bilin ki sorumlusu bu iktidardır. Bunu da bu millete anlatırız."

Özgür Özel'e, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve partililer eşlik etti.