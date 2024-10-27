Özel: Şiddetin hiçbir türlüsüne teslim olmadık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi" düzenledi.

Mitingde, "Terör örgütüne kurban edilen TUSAŞ'taki parlak beyinleri unutma", "Şiddete karşı hep birlikte adalet için mücadeledeyiz", "Teröre ve şiddete karşı yaşamı savunacağız" yazılı pankartlar açıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, TUSAŞ saldırında şehit düşenlerle Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne terörle mücadelede verilen şehitlere rahmet diledi.

Terörün amacının korkutmak, susturmak ve sindirmek olduğunu belirten Özel, "Terörün oluşturmak istediği korkuyu yenip meydana gelenlere teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğinden vazgeçmeyenler hoş geldiniz. Bugün bu meydanda bu ülkenin geleceğine ipotek koymaya çalışan teröre, hayatımızın her alanını esir alan şiddete karşı hep birlikte meydan okumaya geldik." diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

"Ülkemiz 40 yıldır başta PKK ve farklı terör örgütlerinin hedefi olmaktadır. Milletimiz terör saldırılarında, canlarını yitirmiş, şehitler vermiş, çok acılar çekmiştir. Güvenlik güçlerimizin yanı sıra kamu personeli, öğretmenler, sağlık emekçileri, işçiler, siviller bu saldırıların hedefi olmuştur ama bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutlayacağımız bugünlerde dimdik ayaktadır ve teröre teslim olmayacaktır."

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu dile getiren Özel, "Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı olan partiyiz. Güçlü, zengin, adil, demokratik bir Türkiye için terörü bitiren, şiddeti yok edip yurttaşlarını güvende tutan, toplumsal barışı sağlayan ve daima ileriye giden bir Türkiye için çalışanlarız. O yüzden bu milletin önünü kesmek için kim olursa olsun, hangi odak olursa olsun karşısındaki en büyük güç Cumhuriyet Halk Partisi'dir." ifadesini kullandı.

Yenidoğan çetesinin ölümüne neden olduğu bebeklere dair değerlendirmede bulunan Özel, şunları kaydetti:

"12 yeni doğan yavrumuz ihmalin, denetimsizliğin, para için gözü dönmüşlüğün kurbanı oldu. Ölümler bilinirken, bu çetenin faaliyetleri bilinirken o hastaneleri açık tuttular. Operasyon oldu, gözaltılar oldu. Tutuklamalar oldu ama kamuoyu duyana kadar 6 ay daha o hastaneleri tıkır tıkır işlettiler. Ne zaman birisi savcıyı tehdit etti. Savcı kendi tehdidinden dolayı durumu bir kez daha ifade etti.

Kamuoyu duydu infial oluştu. O gün döndüler. O hastanelerin ruhsatlarını iptal ettiler. Açıkça söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Caydırıcı olsun diye herkesin gözünün önünde ibreti alem olsun diye o hastaneleri askıya alınan ruhsatları iptal edilen ruhsatları başka isimle yeniden önümüze gelmesin diye mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurulmasın diye bir kez daha çağrı yapıyorum. O hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım. Haydi getirin meclise, bunu yapalım."

"Yaşam hakkının en önemli tehdidi terördür"

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye'nin 40-50 yıldır teröre en az 40 bin can verdiğini belirterek, "Yaşam hakkının en önemli tehdidi de terördür. Buraya gelirken bile kaygılandığımız şey, terörün gözünün yaşına bakmadan, kim olduğuna bakmadan sivilleri hedef almasıdır. Askerimizi, polisimizi şehit etmesidir. Biz bu ülkede toplumsal barışın sağlanması için gerekli iradeyi hep koruduk, o irade hep vardı. Şimdi de onu ifade ediyor ve bir adım geri atmıyoruz." dedi.

Özel, yıllardır Türkiye'de yaşayan insanların anayasada yazdığı eşitliklerini savunduklarına dikkati çekerek, "Bu ülkede Kürtler 'sorunum var' diyorsa Kürt sorunu vardır. Devlet bir sorunun olup olmadığına değil millet o sorunun olup olmadığına karar verir. Devlet o sorunu çözmek için vardır." dedi.

Kürtlerin 'sorunumuz kalmadı' diyene kadar Kürt sorununun varlığına inanacaklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Bu sorunlar kayyum politikalarının sona ereceği, sivil ve demokratik siyasetin önünün açılacağı, herkesin kendini özgür ve eşit hissedeceği, toplumsal barışın bir mutabakat inşa edileceği bir süreci mecliste başlatarak, takip ederek ve sonlandırarak bu sorunu çözmelidir. Biz bu zemini oluşturacak girişimlere üzerimize ne düşüyorsa o boyutuyla katkı vereceğiz. Terörün bitmesi için kim konuşacaksa konuşsun ama bir kişiyi konuşturup sorunu çözme hesabı yanlış hesaptır. Bir kişinin sorununu çözüp Tayyip Bey'in de istediğini alıp bu alışverişle bir anayasa oyunu kurma hesabı ayıplı bir hesaptır. Bunun için biz çözüm için meclisi adres gösteriyoruz. Devlet Bey, Abdullah Öcalan'a meclise adres gösteriyor."

"Bu ülkeyi birlikte kurduk, sorunları birlikte çözeceğiz"

CHP'nin toplumsal barışın sağlanması ve bir daha şehit gelmemesi ve anaların gözyaşı dökmemesi için irade sahibi olduğuna işaret eden Özel, "CHP şehit aileleri ve gazilerin yüzüne bakamayacağı hiçbir yöntemin içinde olmayacak. Onun için Devlet Bey'in söyledikleriyle değil toplumsal mutabakatla, milletin temsilcileriyle birlikte yol almak en doğrusudur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkedeki toplumsal barışın da kardeşliğin de ülkenin bölünmez bütünlüğünün de teminatı, bu ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir." açıklamasında bulundu.

Özel, CHP'nin tutumundan rahatsız olanların ve topluma istikamet tayin etmeye çalışanların olduğuna vurgu yaparak "Onlar bilsinler ki biz bu ülkenin bir tane sorununu çözmek için sorumluluk alırız. Biz Erdoğan'ın sorununu çözmek için anayasa yapmayız. Biz Bahçeli ile Erdoğan'ın iyi polis, kötü polis oyununa alet olmayız. Biz özgüvenli siyasetimizle kurulduğu gün olduğu gibi, 31 Mart'ta olduğu gibi bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir." diye konuştu.

Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün Beşiktaş Meydanı'nda teröre inat her türlü şiddete karşı yaşam hakkını savunan sizlere teşekkür ediyorum. Bu meydandan yükselen ses Türkiye'nin sesidir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Bu ülkeyi birlikte kurduk, sorunları birlikte çözeceğiz. Kimsenin bize istikamet çizmesine de izin vermeyeceğiz. Unutmayın bu cumhuriyeti, bu ülkeyi korkmayanlar kurdu. Biz de korkmuyoruz. Teröre rağmen bir arada yaşama irademizden, kardeşliğimizden, vazgeçmiyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsüne teslim olmadık, olmayacağız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin ardından İl Başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.